『極美品 ワコマリア ×ゼニア チェスターコート カシミヤ混 ロング Mサイズ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月29日 16時 15分に出品され04月29日 16時 15分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在645件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ご閲覧いただきありがとうございます！他にもブランド品を出品していますので、よかったらご覧ください。



ブランド名：WACKO MARIA ワコマリア

生地ブランド：Ermenegildo Zegna エルメネジルド ゼニア

商品： チェスターコート ロングコート カシミヤ混 アルパカ混 ウール

カラー：チャコールグレー

原産国：日本



ワコマリアのチェスターコートです。生地は高級ブランドのゼニアを使用しています。素材にはカシミヤも入っている素晴らしいコートです。シンプルであわせやすく長年愛用いただけると思います。使用回数の少ない美品なので大変オススメてす。





・素材

表地：ウール86% アルパカ9% カシミヤ5%

裏地：キュプラ100%



・サイズ

Mサイズ

肩幅47cm

身幅54cm

着丈95cm

袖丈66cm

素人寸法のため若干の誤差あり



・状態

使用回数の少ない美品です。



管理番号122 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ワコマリア

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 極美品

ワコマリア

×ゼニア

チェスターコート

カシミヤ混

ロング

Mサイズ