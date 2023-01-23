『美品 ロンハーマン別注 THE NEWHOUSE 「MONTY COAT」【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 13時 57分に出品され03月24日 13時 57分に終了予定です。即決価格は13,400円に設定されています。現在952件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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オーセンティックなダッフルコートを、オーバーサイズにアップデートし、軽くて上質なウールメルトンで仕立てられた上質さ。美しいふくらみが特徴的で、前後もサイドも素敵に見せてくれます。少し落ちたショルダーと、たっぷり広がったフレアスリーブは、中に厚手のニットを着ても十分なゆとりがあるので、肉厚ニットとの相性も抜群。コンサバに見えがちなダッフルコートの概念を変える一枚です。3回程度着用のみの美品です。





［サイズ］

着丈 90cm

身幅 64cm

肩幅 58cm

袖丈 50cm



［素材］

ウール 90%

ナイロン 10%



［定価］

¥13,2000



あくまでも中古品となりますので神経質な方はご購入をお控えください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ドゥーズィエムクラス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 美品

ロンハーマン別注

THE

NEWHOUSE

「MONTY

COAT」