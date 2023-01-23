『【schott】2TONE DOWN JACKET【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月24日 18時 20分に出品され04月24日 18時 20分に終了予定です。即決価格は10,075円に設定されています。現在99件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 昨年FREAKS STOREで購入しました。

サイズ：S

カラー：ベージュ

参考価格:定価38500円

◆商品情報◆

Schott 別注 2TONE DOWN JACKET

ショット 別注 ツートン ダウン ジャケット



デザイン性の高さを備えた、旬の2TONE DOWN JACKET



SCHOTTの定番ダウンがアップグレードして登場。

ダウン80％、フェザー20％の中綿の配合、ポケット裏もフリースを使い、胸ポケットは止水ジップを採用するなど本格的な仕様です。

表地には軽撥水加工を施し、多少の悪天候下でも対応できる万能さもポイント。

絶妙な着丈感や細部まで調整されたシルエットはラグジュアリーな雰囲気すら感じさせてくれます。

デザイン性の高さから機能性まで網羅した活躍間違いなしのダウンジャケットです。



中古品とご理解頂き購入下さい。

ご不明な点あればお気軽にコメント下さい。



#schott

#ダウンジャケット 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ショット

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【schott】2TONE

DOWN

JACKET