『ARCTERYX フーデッドダウンコート サーミーパーカ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 05時 43分に出品され03月04日 05時 43分に終了予定です。即決価格は39,560円に設定されています。現在776件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 アークテリクスのトゥモローランド別注のダウンコートです。



数年前に購入し、使用回数は10回未満です。

174cm普通体型ですが、ちょどいいサイズ感で着用できています。







定価115,500円

カラー ブラック

サイズS

着丈88cm

肩幅50cm

身幅62cm

袖丈67cm

表地：ナイロン100％ 裏地：ナイロン100％ 中わた：本体：ダウン90％ フェザー10％ その他：ポリエステル100％ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: アークテリクス カラー: ブラック系

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ARCTERYX

フーデッドダウンコート サーミーパーカ