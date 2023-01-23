『X-LARGE グレー ダウンジャケット L【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 19時 33分に出品され03月13日 19時 33分に終了予定です。即決価格は7,784円に設定されています。現在383件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの特徴】

X-LARGEはストリートファッションの代表的なアメリカのブランドで、シンプルながらも存在感のあるデザインが特徴の美品になります。





【機能性】

このダウンジャケットは、保温性に優れたナイロン ポリエステル素材を使用しており、寒い季節に最適です。ジップアップデザインで着脱も簡単です。



【スタイル】

グレーのシンプルな色合いは、さまざまなスタイルに合わせやすく、カジュアルからストリートスタイルまで幅広く活躍します。



- ブランド: X-LARGE

- 色: グレー

- 素材: ポリエステル ナイロン

- デザイン: ジップアップ

- ポケット: 前面ポケットあり

裏面に一つポケットあり



目立つ汚れや傷はありませんが、目立たない物は見られますので、中古品にご理解いただける方でよろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: エクストララージ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ X-LARGE

グレー

ダウンジャケット L