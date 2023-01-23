『Panasonic 気化式加湿器 FE-KXP23【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月05日 13時 23分に出品され05月05日 13時 23分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在96件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Panasonic 気化式加湿器 FE-KXP23-W 木造39畳プレハブ洋室64畳まで



オフィスに1年ほど置いていたものです。

ほぼ使用していないため、フィルターも綺麗です。



定価87000円ほど。

箱や説明書は付属しません。

戸建てだと3階まで加湿できるほどパワフルなので、通常の加湿器では物足りない方におすすめです。



簡易清掃はしていますが、一度人手に渡っている点をご考慮頂き、神経質な方や、細かいことが気になる方はご購入をご遠慮ください。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>加湿器 商品の状態: やや傷や汚れあり