『xppen artist 22セカンド【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 21時 06分に出品され04月06日 21時 06分に終了予定です。即決価格は17,480円に設定されています。現在524件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 xp pen 22セカンド 液タブ 21.5インチ



使用歴:3、4ヶ月ほど

動作確認済み



今年の３月に新品で47000円ほどで購入し、8月後半から使用し始め、新しくこれより大きいものを購入したため、出品しています。

特に目立った傷や欠けもなく、素手ではなく常に別の付属に入っていたグローブを使って描いていました。

XP-PENの24インチのも使ったことがある私ですが、特に変わったところもないので、これで絵は満足して描ける。と言うのが個人的感想です。

もしこれから絵描きを始める方であれば、この後別の方で左手デバイスを購入することを強くオススメします。あれがないとストレスしかないので、是非ご検討ください。





以下、性能や商品の詳細についてはAmazonか公式のページで確認お願いします。



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#タブレット 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ディスプレイ・モニター>>>ディスプレイ・モニター本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし