『【17エブリィ/他】換気扇 換気ファン 窓はめ込み式 車中泊 USB電源【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月23日 17時 40分に出品され03月23日 17時 40分に終了予定です。即決価格は10,387円に設定されています。現在247件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ※まだ数量有りますが在庫分で販売終了。



【窓枠差し込み式】



・撮影実装車両：17エブリィ



・ブラックファンガード

（全て黒の場合、安っぽくなる為ネジ部のみシルバー仕様）



【取り付け方法】



・窓を全開にしファン本体を窓枠の左右どちらかに差し込み、次に上溝に差し込む、最後に左右バランスを整えて窓をゆっくり閉めて完了です。



・使用例：画像4枚目



・吸気はエアコンを外気導入に切り替えて頂ければ自然吸気致します。（ファン設置場所以外の窓を開いてるか開いていないかわからない程度で良いので開けると、より循環致します）



※換気扇をつけたからと言って真夏でも涼しくなる訳ではありません、何より車中泊する場所（標高の高い山間部等）選びが大切です。



【ファンの仕様】



・デュアルボールベアリング使用



・USB電源（12Vは音が大きく実用的で無い為、通常のUSB電源5Vになります）



・ 静音 長寿命 ファン仕様



・2機ずつ独立で低、中、高スピード調節可能



・換気、排出タイプ



・虫対策 網付き



・本体重さ 1400g



※表面をパテ処理後、塗装してますが物によっては傷又は塗装のヨレがある場合がありますがご了承願います。



※梱包材含め、原材料費全てが値上がりしており値下げ交渉には対応出来ませんのでご了承願います。



※商品受け取り時に梱包に破損がある場合、輸送事故になりますのでヤマトに受け取り拒否後メルカリ事務所にご連絡お願い致しますm(_ _)m

手続き終了後代替え品を送らせて頂きます。

受け取り評価後の対応は利用規約上対応不可となります。

不安な方はその場での開封をお願い致します。



必ずプロフィールを確認して頂き、細かいことを気にさせる方の購入はお控え下さい。



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