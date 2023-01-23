『L ノースフェイス GORE-TEX フーデッジャケット ブルー TRB【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 14時 56分に出品され03月11日 14時 56分に終了予定です。即決価格は13,400円に設定されています。現在854件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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新品 THE NORTH FACE ノースフェイス GTX BASIC JACKET 22 GORE-TEX フーデッドジャケット マウンテンパーカー NI2GN22D L 撥水 防水 防風 止水ジップ仕様 ブルー TRB z570



サイズ

100（L）



実寸

着丈72.5cm 身幅56cm 肩幅47cm 袖丈62.5cm



素材

本体：ナイロン100％

※韓国企画の商品ですのでタグはハングル表記となります。



コンディション

新品 未使用品 下げ札切り取りあり



お値下げ交渉、まとめ買い等対応可能です。ご要望がございましたらご連絡ください。



商品説明

雨から体を守る防護性と快適性を兼ね備たGORE-TEXラミネート素材を使用した「GTX BASIC JACKET 22」。

マットでハリのある質感、レギュラーフィットで羽織りやすいシンプルなデザイン。

薄く格子柄を入れることにより無地のデザインにはない立体感を演出。

すべてのジップが止水仕様で防水性に特化。

裾は絞れる仕様になっており、風の侵入を防ぎます。

スポーツシーンから登山やキャンプなどのアウトドアシーンまで、幅広く活用できるアイテムに仕上がった最高の1着です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ L

ノースフェイス

GORE-TEX

フーデッジャケット

ブルー

TRB