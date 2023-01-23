『【nori様専用】Xeron IN Hooded Jacket AF Men【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 23時 06分に出品され03月31日 23時 06分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在424件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 nori様専用



【Brand】MAMMUT

【商品名】Xeron IN Hooded Jacket AF Men

【サイズ】EUROPE：S／USA：S／ASIA：M



【説明】マムートの程よいボリューム感が魅力のフーデットジャケットです。カラーは艶消しブラックのような表情です。非常に軽い仕上で付属のバッグへコンパクトに収納が出来るので持ち運びにも便利です。防風＆撥水性に優れたPertex Quantum素材を採用しているため、タフな着こなしが可能です。フードや裾のフォルムを調整できるドローコードも装備。首元までしっかりとカバーするハイネック仕様も魅力です。胸元や右胸内側にポケットを備えた収納力にも優れています。



【購入・使用について】

昨年冬（2022年）石井スポーツで42,900円（税込）で購入。

12月後半から2月下旬まで通勤用に着用してました。

高価な品ですので、丁寧な着用を心がけており、着用後はクリーニングに出しております。喫煙やペット等は飼っておりませんので保管状態も良好です。着用期間が短いため、襟や袖、ポケット等への汚れや日焼け、ほころび、傷等はございません。ダウンジャケットの性質上、羽抜け等はご理解いただける方のみご検討下さい。



【その他】

・別角度の写真が必要でしたらアップします。

・発送はコンパクトバックへの収納は行ないませんが、可能な範囲でコンパクトにした形で発送をさせていただきます。

・あくまで中古品となりますので神経質の方はご遠慮下さい。

・ノークレーム、ノーリターンの方のみご検討下さい。



以下は、Webサイトより特徴を引用をしておりますので、

参考までにご確認下さい。

・柔らかくて軽量、防風および撥水性に優れたPertex® Quantum素材

・填充ダウン：750フィルパワー 140 g 90/10

・2点調節システムのフード

・チンガード

・ジッパー付き胸ポケット１つ

・ジッパー付サイドポケット２つ

・ジッパー付き内ポケット１つ

カラー...ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: マムート

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【nori様専用】Xeron

IN

Hooded

Jacket

AF

Men