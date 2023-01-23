『アムウェイ eSpring 2020年式 状態美品 最安値【2024年最新】 』はヤフオクでから03月11日 06時 45分に出品され03月11日 06時 45分に終了予定です。即決価格は8,667円に設定されています。現在627件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 先週友達から貰ったものです



espring2の据え置き型です。

2020年式



フィルターは使用しているかわからないですが、一切濡れている感じがなく、未使用かなと思います。

ですが、アダプターがないので確認ができない状態です。友達も他の友達に全て渡したらしく

こちら現状販売となります。



画像にあるものが全てとなります。



清掃などしてない状態ですが、

かなり綺麗な状態です。本体にスレキズや汚れなどないと思います。

説明書は少し汚れてます。



プチプチなどで巻いて、リサイクル段ボールに入れて発送します。

神経質な方はご遠慮ください 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>加湿器 商品の状態: 目立った傷や汚れなし