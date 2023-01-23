『美品 KEIKO KISHI by nosh 毛100% ニットポンチョ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月13日 02時 55分に出品され03月13日 02時 55分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在804件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 KEIKO KISHI by nosh



■サイズ:F

着丈 85

※多少の誤差はご了承下さい。



■カラー:チャコール ブラウン系



ウール100%のニットポンチョです。

チャコール×ブラウン系のボーダーです。

全体的にゆったりとした作りで着丈も長めですので体型カバーできます。

ウエストまわりの紐をゆったりめにしたり絞ったりしてお好みの雰囲気に調整可能。

ウール100%で程良く厚みもあるので暖かいです。



2度着用しました。きれいな状態ですが中古品・自宅保管です。



※中古品ゆえの多少の使用感(小さな傷や汚れ含む)等については予めご了承下さい。



※細かい事を気にされる方・中古品に御理解のない方・神経質な方は購入をご遠慮下さい。







✔️即購入大歓迎◎



✔️お値下げ交渉可能◎

必ず希望金額を明記の上コメント下さい。





(*ˊᵕˋ*)｛プロフィールも必ずご確認下さい♬)



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カテゴリ ファッション

レディース

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