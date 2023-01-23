『新品未使用 TAION ダウンジャケット size L【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月27日 14時 30分に出品され03月27日 14時 30分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在610件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 期間限定で最終値下げしております。



＊申し訳ございませんがこちら値下げ不可となります。



カラー ブラック



size L

着丈75cm

身幅67cm

肩幅48cm

袖丈67.5cm





"アウターをコンパクトに持ち運ぶ"をコンセプトにしたボリュームダウンジャケットです。

暖かく、軽く、コンパクトになる、今後欠かせないアウターとして是非お勧めします。





【商品スペック】

・高密度ナイロンのマイクロリップストップ生地を使用しています。

・800FLPの上質なダウンを使用しています。

・前たては、YKKファスナーを使用しています。WZIP仕様により、下からスリットを設けることが可能です。

・左右腰には、2WAY仕様のハンドウォーマーポケットが付いています。

・収納袋が付いています。コンパクトに収納ができ、持ち運びに便利です。外出や旅行に最適です。

・ご家庭での洗濯も可能です。

※男女兼用サイズです。



素材(詰め物)···ダウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: タイオン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 新品未使用 TAION



ダウンジャケット size

L