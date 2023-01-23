『ランバンオンブルー ビッグカラーチェスターコート ロングコート ピンク【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 22時 55分に出品され03月12日 22時 55分に終了予定です。即決価格は10,500円に設定されています。現在681件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ランバンオンブルー（LANVIN en Bleu）のこなれ感たっぷりなロングチェスターコート。

ほぼ未使用のお品をお譲りいただき、当方も試着のみですので、状態はいいと思います。

軽くて暖かいです。



【detail】ゆったりと着こなすオーバーサイズデザインに、ビッグカラーがハンサムなチェスターコート。ドロップショルダーの丸みと、身幅広めのゆったりとしたサイズ感が、こなれ感があり旬な装いに。たっぷり生地を使っているのに、美しい落ち感と軽さをキープしているのがうれしい。

【fabric】繊細で細い糸で編み上げたしなやかさとふっくらとした表面感、ウールならではの上質な風合いが特徴の暖かく軽い生地です。



●サイズ：タグ表記 38（Ｍサイズ）ですが、ゆったりしています。

バスト 120㎝

ゆき丈 80cm

着丈 110cm



●素材：

毛100%



●梱包・発送について

コンパクトに折り畳んで発送させていただきますことをご了承ください。

ゆうゆうメルカリ便⇔らくらくメルカリ便へと予告なく変更してお送りする場合がございます。



カラー···ピンク

着丈···ロング

柄・デザイン···無地

季節感···秋,冬 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: ランバンオンブルー

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ランバンオンブルー ビッグカラーチェスターコート ロングコート ピンク