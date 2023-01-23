『DAIWA PIER39 MOUNTAIN PARKA GORE-TEX【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 09時 58分に出品され04月01日 09時 58分に終了予定です。即決価格は17,550円に設定されています。現在787件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2023ss

DAIWA PIER39 ダイワピア39

GORE-TEX INFINIUM TECH MOUNTAIN PARKA

ゴアテックスインフィニウムテックマウンテンパーカ



BJ-16023



定価68,200円



カラー チャコール

サイズ XL





素材

表地:ナイロン100%

裏地:ポリエステル100%



1回着用しました,目立った傷や汚れはありません。

着用機会ないので欲しい方よろしくお願いします。



素人保管になりますので神経質な方の購入は、ご遠慮ください。



防風性、透湿性、耐水性に優れたGORE-TEX INFINIUMファブリクスを使用。

セミダルのリサイクルナイロンを使用しており、ドライなタッチが特徴。

持続的な表面撥水と優れた透湿性があります。

裏地には総裏でメッシュライニングが施されており、着心地の良さも考えた作りとなっております。



ヘビーデューティーなクラシックアウトドアスタイルのマウンテンパーカーを現代的にブラッシュアップしたデザイン。

ゴアテックスインフィニウムファブリック採用し防風性や撥水性を高めております。

大小様々なポケットワークを駆使しフィッシングフィールドでしっかりと機能を発揮するつくりです。

フロントからサイドにかけての大ぶりなフラップポケットにはハンドウォーマーの役目を果たすジップポケット付き。

内側にはブランドを代表する様々なポケットワークを施し様々なフィールドに対応できるデザインに仕上げました。

ミリタリーのディテールでもある前振りの袖がデザインアクセント、アクションプリーツを加え、袖口も調整出来るようにデザイン。

釣りの際の可動域を広げ、袖口のもたつきも解消したデザインです。

※サングラスホルダー、ピンオンリールホルダー付き。

















CLESSTE

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ssz 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ダイワピアサーティンナイン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ DAIWA

PIER39

MOUNTAIN

PARKA

GORE-TEX