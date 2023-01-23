『THE NORTH FACE NUPTSE JACKET S【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月25日 07時 51分に出品され03月25日 07時 51分に終了予定です。即決価格は13,750円に設定されています。現在517件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 公式のオンラインで購入してから若干サイズが合わず新品未使用（タグ付き）の状態です。



自宅保管、ペットなし、喫煙者なし



【高い保温性】

このダウンジャケットは、80%のダウンと20%のフェザーを使用しており、優れた保温性を提供します。寒冷地でも快適に過ごせる設計です。



【耐久性のある素材】

表地は100%ナイロンで作られており、耐久性が高く、日常的な使用にも耐えられます。アウトドア活動にも最適です。



【スタイリッシュなデザイン】

鮮やかな青色と黒のコンビネーションが特徴で、カジュアルなスタイルにぴったりです。どんなコーディネートにも合わせやすいアイテムです。



- ブランド: THE NORTH FACE

- 色: 青

- モデル名: NUPTSE JACKET

- 型番: ND91841

- 素材: ナイロン100%、ダウン80%、フェザー20%

- サイズ: S

- サイズタグ: S



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: ザノースフェイス

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メンズ

ジャケット・アウター タグ THE

NORTH

FACE

NUPTSE

JACKET

S