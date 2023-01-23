『The reracs チェスターコート 46 チャコールグレー【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 10時 28分に出品され03月17日 10時 28分に終了予定です。即決価格は30,800円に設定されています。現在931件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 22年12月購入。サイズ46

定価9万円

型番としては21年のもののようですが、

今年も同じ型のが出ている通り、

リラクスらしい定番の逸品です。



とても気に入っており、同じ型で

別の色味のコートを今年新調したため提供します。





ダイナミックなシルエットが特徴のルーズチェスターコート。肩がドロップしながらもルーズになりすぎず、袖が折れずに美しく落ちるパターン設計です。ハリ感、光沢感、ヌメリ感などSUPER140の原料の良さを最大限に引き出したメルトン素材を使用しています。裾に向かって緩やかに広がるリラックスシルエットと、光沢感と落ち感のある素材が合わさることで、硬質ながらも動きのあるコートに仕上げています。



｜アイテム情報



ブランド：THE RERACS

性別： メンズ

カラー：ブラック / トップグレー

素材：ウール100%

原産国：日本



｜アイテムサイズ



46：肩幅58 / 身幅63 / 袖丈55 / 着丈115 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: ザリラクス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ The

reracs

チェスターコート 46

チャコールグレー