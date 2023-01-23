『正規品 ◆KAMANTA◆ 最高級 カシミヤ混 ウールコート【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 04時 08分に出品され04月08日 04時 08分に終了予定です。即決価格は22,440円に設定されています。現在604件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■ 商品詳細

◆【 〔イタリア製〕カマンタ カシミア混 オーバーサイズ ロングコート】





イタリアの名門ブランド、カマンタのステンカラーコートになります。

ハイブランドならではの綺麗なシルエットや仕立ての良さが際立ちます。

高級感のある肌触りの良いピュアヴァージンウールとカシミヤ、上品な比翼ボタンのデザインが特徴です。

かなりの大きめなサイズなので、豪華な着こなしやビッグシルエットがお好き方にもおすすめのデザインです。



とても厚手で、防寒性もしっかりしております。









★平置き採寸

⚫︎サイズ(cm)(若干の誤差はご了承下さい)

・肩幅:54

・着丈:112

・身幅:60

・袖丈:50





【特徴】

KAMANTA

Made in Italy / イタリー

ロング丈

ビッグサイズ

ラグランスリーブ

スタンドカラー

ハイネック / タートルネック

ユニセックス

ラグジュアリー / ハイブランド

モードスタイル ファッション

ドレスフォーマル

高級品





【カラー】

ブラック / 黒色



【素材】

ピュアバージンウール

カシミヤ

アンゴラ









1度試着のみの状態です。特別目立ったダメージ等はございませんが写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: XL(LL)

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 正規品



◆KAMANTA◆

最高級

カシミヤ混

ウールコート