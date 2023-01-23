『【♡..dulcis..♡さん専用】クラネ バックフリルダブルコート【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 22時 02分に出品され03月26日 22時 02分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在824件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 お正月なのでお値下げします！



サイズ2

定価 52,800円



バックフリルを施したコート。背中から袖にかけて大胆にフリルを施しているので、華やかで小顔に見せてくれます。ボディはコクーンシルエットでやや丸みを出し、女性らしいシルエットに。ボトムを選ばない丈感も魅力です。



こちらで数回着用の美品を３万円で譲って頂きました。２度外で着用したので半額にしてます。フリル部分にシワもなくとてもキレイな状態なので、どなたか着ていただける方に。しっかりとした厚手の生地です。まだまだ寒いのでたくさん着られると思います。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: クラネ カラー: ブラック系/オレンジ系/ブラウン系

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【♡..dulcis..♡さん専用】クラネ

バックフリルダブルコート