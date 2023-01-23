『新品 22AW THE RERACS MELTON DOUBLE JACOAT【お歳暮】』はヤフオクでから03月12日 01時 43分に出品され03月12日 01時 43分に終了予定です。即決価格は17,250円に設定されています。現在440件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【最終値下げです！】



▼商品名

RERACS BRITISH MELTON THE DOUBLE JACOAT



▼色

BROWN GRAY



▼サイズ ; 46

SHOULDER 48.5cm

CHEST 125cm

SLEEVE LENGTH 62.7cm

LENGTH 85cm



▼定価

税込み107,800円



▼状態

試着のみの完全未使用品

紙タグ付き、仕付糸付き



▼商品説明

ブリティッシュメルトン素材を使用したジャコート。本格的なテーラード仕様で仕上げたダブルブレストのジャケットコートです。ショルダーは少しだけドロップさせ適度なゆとりをもたせています。伝統的なダブルブレストと腰のフラップポケットがトラディショナルな印象です。ピークドラペルの形状はテーラード工場の技術が詰まった美しい佇まいとなっています。両脇裾の高めのスリットはボタンで開閉でき、パンツのポケットにスムーズに手を入れられるようになっております。テーラードスタイルに現代的な側面を付与しています。袖口は本切羽仕様で釦はオリジナルの本水牛ボタンを使用。今季のテーラリングを象徴とするRERACSらしい美しいジャケットコートとなっております。



▼補足

22AWのITEMです。公式オンラインサイトにて購入しました。

既にオンライン完売している商品になります。

ご検討のほどよろしくお願いいたします。





カラー···グレー

柄・デザイン···無地

素材···ウール

アウター形···ダブル

季節感···秋、冬 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ザリラクス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 新品 22AW

THE

RERACS

MELTON

DOUBLE

JACOAT