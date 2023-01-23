『WILD THINGS x Psycho Bunny ハッピージャケット【2024年最新】 』はヤフオクでから04月17日 20時 00分に出品され04月17日 20時 00分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在795件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 WILD THINGS x Psycho Bunny Happy Jacket ワイルドシングス サイコバニー



ご覧いただきありがとうございます。

大人気ワイルドシングスのハッピージャケットになります。

サイコバニーとのコラボモデルで、貴重なLサイズです。

よろしくお願い致します。



公式よりのサイズ表

身幅...126cm

袖丈...90cm

着丈...80cm



カラー...ブラウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ワイルドシングス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ WILD

THINGS

x

Psycho

Bunny

ハッピージャケット