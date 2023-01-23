『SEIKO セイコー ルキア スワロフスキー 自動巻きSSVM008【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 03時 42分に出品され03月04日 03時 42分に終了予定です。即決価格は7,293円に設定されています。現在589件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 SEIKO セイコー ルキア スワロフスキー SSVM008 中古品でございます。

ベルトはオリジナルのものではなく、自身で付け替えたかなりくたびれたものが付いております。ご了承くださいませ。



出番がなくなったため出品です。

それなりの使用感はございますが、本体に大きな傷汚れ等はございません。



セット内容は写真1枚目ご確認お願い致します。

商品詳細は写真9枚目ご参照ください。中古品ゆえご参考程度にお願い致します。（ベルトはクロコダイルではありません。）



まだまだご使用いただけるお品かと思います☆



※ゆうゆうメルカリ便、らくらくメルカリ便の選択は状況によりお知らせなく変更する場合がございます。



※ お使いの端末によって色に多少の違いがある場合がございます。ご了承ください。



※中古品ゆえ見落とし等ある場合がございます。ご理解いただける方のご購入お待ちいたしております。



#セイコー

#レディース

#腕時計

#ルキア

#スワロフスキー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>時計 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: セイコー

カテゴリ ファッション

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スワロフスキー

自動巻きSSVM008