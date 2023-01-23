『セール ポーラー 60/40 GUIED DOWN スタンド ダウン ジャケット【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月26日 03時 35分に出品され03月26日 03時 35分に終了予定です。即決価格は17,340円に設定されています。現在444件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 POLeR ポーラー 60/40 GUIED DOWN JACKET スタンド 羽毛 ダウン ジャケット 暖か 正規品



ブランド :POLeR ポーラー

品番 :233MCV0004

色 :黒/グレー

サイズ :M

M :着丈 75.5 身幅 63 肩幅50.5袖下62.5

実寸サイズ明細 ◆単位cmです◆

サイズ : L/XLも有ります。このままでサイズの変更可能です。

L :着丈 77 身幅 64 肩幅52 袖下63

XL :着丈 79 身幅 68 肩幅53 袖下65



◆ポートランド発の『POLeR』（ポーラー）

◆サーフ、スケート、スノーボードのライフスタイルをミックス

◆新感覚アウトドアブランド

60/40 GUIED DOWN JACKET スタンド 羽毛 ダウン ジャケット

表地、綿60%ナイロン40％

Tefion eco elite水を弾きます

中綿、ダウン70%フェザー30%

胸にPOLER STOFFレザータグ

前はスナップボタン、ファスナー使い

フルジップ、ジッパー付きサイドポケット

袖はシャーリングゴム、マジックテープ、裾にはドローコード付き

暖かく、しっかりした作りです、

税込み価格3,7400円(税入れない価格34,000円)



※採寸は多少の誤差がありますので ご了承下さい。

※商品の画像によって、実物の色と違って見える場合がございます。

素材(詰め物)...ダウン

カラー...ブラック

種類...ダウンジャケット(ショート/ミドル丈) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ポーラー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ セール

ポーラー

60/40

GUIED

DOWN

スタンド

ダウン

ジャケット