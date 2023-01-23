『Hender Scheme スウェードショルダーバッグ エンダースキーマ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月27日 05時 43分に出品され04月27日 05時 43分に終了予定です。即決価格は9,932円に設定されています。現在500件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Hender Schemeのcampus suede shoulder smallです。

カラーはcamelとなります。



ブランド定番のキャンパス生地とスウェードのコンビネーションが特徴的なショルダーバッグです。トートバッグとしても使える2WAYタイプのデザインで手持ちと肩掛けとシチュエーションに応じて使いわけできます。底面と側面、ショルダーストラップはカウスウェードを用いたデザイン、マグネットスナップやレザータグなど細部にも拘りが詰まったアイテムです。



阪急メンズ東京にて購入後、一度も使用する機会なく専用の紙袋にて保管していた新品・未使用品です。

購入価額: ¥33,000



付属品：保管用紙袋、商品タグ

サイズ：高さ37cm、横幅29cm、マチ10cm

原産国：日本製 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: エンダースキーマ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ Hender

Scheme



スウェードショルダーバッグ エンダースキーマ