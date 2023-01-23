『モンベル U.Lダウンロングコート ロング丈 XL ブラウン【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 03時 57分に出品され04月23日 03時 57分に終了予定です。即決価格は9,620円に設定されています。現在507件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○ブランド アイテム



mont bell

モンベル



トラベルダウンロングコート

型番:1101440



ロングコート ダウンジャケット ブラック 黒 ボタン フード キルティング アウトドア キャンプ 登山 トレッキング メンズ 男女兼用 ユニセックス XL キルティングジャケット フェザー 中綿 ロングコート ※収納袋なし



○サイズ



サイズ メンズ（XL相当）



肩幅 54

身幅 62

袖丈 66

着丈 95



平置き実寸。

着画はお断りいたします



○状態



暖かさと軽さを高次元で両立した800FP高品質ダウンで裏地は帯電防止加工を施しています。



調節用ドローコード付き



目立つような傷や汚れなどはございません。

まだまだこれからもご愛用いただけます。



【注意事項】



※細かな小傷や薄汚れなどはご理解ください。

※画像のものがすべてです。付属品などはございませんのでご理解ください。



※自宅保管上細かなほこりや小傷、保管シワなどがある場合がありますのでご理解の上購入お願いします。



写真にてご確認の上ご不明な点はお問合せ下さい。



○カラー



ブラウン



○素材



タグ参照



●発送



発送前に検品しておりますが着用に伴う細かな傷、ヨゴレ、記載に無い細かなキズ、汚れが見受けられる場合がございますので神経質な方はご遠慮ください。



●梱包



質の良い商品をできるだけ安く提供させて頂くために簡易梱包、再生袋などで発送させて頂くことをご理解ください。 商品の情報 カテゴリー: アウトドア・釣り・旅行用品>>>アウトドア>>>登山ウェア・アウトドアウェア 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: モンベル

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ブラウン