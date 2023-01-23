『【2024年最新モデル】 ノースフェイス ヌプシ ダウンジャケット【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月30日 21時 33分に出品され04月30日 21時 33分に終了予定です。即決価格は17,200円に設定されています。現在417件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◯ 商品説明



THE NORTH FACE Downjacket 、ヌプシ

ノースフェイス、ダウンジャケット Lサイズ

国内正規品 ND92335





仕様: スソ調整ラバードローコード付き









世界中から愛されているアウトドアブランド、ノースフェイス。

希少価値の高い国内正規品。完売品です。

デザイン性はもちろんのこと機能性も抜群。

耐久性に優れているので、長持ち。秋冬に風を通さない。

ダウンもパンパンにつまっています！



冬でもポカポカ快適に生活を楽しめます。



お見逃しないようご注意下さい。









◯ size: メンズL（国内正規品）



着丈 67cm

身幅 55cm

肩幅 51cm

袖丈 64cm











◯ 状態: 未使用に近い

着用数回の極美品です。



























◯ 古着はすべて一つ一つ大切に個包装しております。また、当方はタバコは吸っておらず、ペットも飼っておりませんので安心してお買い求めください。

よろしくお願いいたします。





















◯ ご購入から1〜2日で、発送させて頂きます。

発送方法は、匿名配送、追跡機能や安心補償のついているメルカリ便で発送いたします。

































モデル名···ヌプシ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【2024年最新モデル】完売品 ノースフェイス ヌプシ ダウンジャケット