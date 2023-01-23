『MAX & Co. ✨良品✨ ダウンコート 3way ファー ダブルジップ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月16日 03時 13分に出品され03月16日 03時 13分に終了予定です。即決価格は7,878円に設定されています。現在644件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 希少デザイン！



早い者勝ち！



値引き不可（ ; ; )



★商品説明★

・brand

MAX & Co.

マックスアンドコー

Max Mara

マックスマーラ



・ ダウンコート 2way 3way

ファー リアルファー ラビットファー

ファー 全て 脱着可能！

ウエストリボン ビッグカラー 女優襟

ダブルジップ フリル Aライン



・サイズ（cm）

サイズ表記 36 size

素人採寸ご理解願います。

平置き採寸



肩幅 39.5

身幅 49

袖丈 58

着丈 78



商品状態

✨良品✨

目立った傷や汚れ特にありません！

多少の使用感はありますがまだまだご使用可能かと思います、

その他特に記載すべき点もないかと思います♪

あくまでusedのご理解願います。

発送はたたんで送りますのでご了承ください。



自宅保管品、usedですので神経質な方はご遠慮ください。

上記ご理解の上ご購入ください。



他サイトにも掲載している為突然商品ページを削除する場合があります。



#MAX #& #Co.

#マックスアンドコー

#Max #Mara

#マックスマーラ



#ダウンコート #2way #3way

#ファー #リアルファー #毛皮 #ラビットファー

#ファー #脱着可能！

#ウエストリボン #ビッグカラー #女優襟

#ダブルジップ #Aライン #フリル



素材(詰め物)···ダウン



管理D-4 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: マックスマーラ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ MAX

&

Co.

✨良品✨

ダウンコート

3way

ファー

ダブルジップ