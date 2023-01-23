『New Balance ゴルフ用ダウンジャケット 新品未使用タグ付き【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月28日 16時 15分に出品され04月28日 16時 15分に終了予定です。即決価格は9,204円に設定されています。現在729件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ニューバランスのゴルフ用ダウンジャケットです。寒い季節のラウンドにぴったりな一枚で、軽量ながらも抜群の保温性を誇ります。動きやすさに配慮したデザインで、スイングの邪魔をせず快適にプレーが可能です。シンプルでスタイリッシュなデザインなので、ゴルフの際だけでなく普段のカジュアルウェアとしても活躍します。

サイズは4（L相当）、カラーは010（ブラック×グレー）。新品タグ付きで目立つ汚れや傷もなく、状態良好です。



定価19,800円のところ、特価でご提供いたします！ 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ゴルフ>>>メンズウェア 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: ニューバランスゴルフ