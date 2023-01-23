『patagonia ライトダウン【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月23日 07時 37分に出品され03月23日 07時 37分に終了予定です。即決価格は10,399円に設定されています。現在402件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Patagoniaのライトダウンになります。

サイズは WomenのMサイズですが、171cm普通体型で少しゆとりのあるジャストサイズで着ていました。

カラーやデザインもかっこいいですが、なにより着やすさと軽さがすごく、たくさん着たくなるアウターになっているので、おすすめです。 商品の情報 カテゴリー: アウトドア・釣り・旅行用品>>>アウトドア>>>登山ウェア・アウトドアウェア 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: パタゴニア

カテゴリ アウトドア・釣り・旅行用品

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