『OSC CROSS オーエスシー クロス ダウン カナダ製 ハリラン HRM【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月08日 23時 11分に出品され05月08日 23時 11分に終了予定です。即決価格は10,500円に設定されています。現在404件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 OSC CROSSのダウンジャケットです。

ハリウッドランチマーケットで購入しました。



カラー：ブラック（2トーンカラー）

サイズ：XS（日本サイズのS〜M相当）

実寸：

身幅54cm、肩幅45cm、袖丈66cm、着丈71cm

※素人による採寸のため多少の誤差はお許しください。

MADE IN CANADA



●画像9枚目にありますように、袖先に1〜3mmほどの擦れているところが5箇所ほどあります。画像にてご確認ください。



●1シーズン使用し、クリーニングした後、クローゼットに保管しておりました。取り外しができるファーについては、一度も着用しておりません。



ご検討よろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: S ブランド: オーエスシークロス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ OSC

CROSS

オーエスシー

クロス



ダウン カナダ製 ハリラン HRM