『ベアー リバーシブルダウンジャケット【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月04日 19時 30分に出品され03月04日 19時 30分に終了予定です。即決価格は8,970円に設定されています。現在553件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 身幅 67cm

丈 72cm

サイズ表記はLですがXLくらいのサイズ感です。



黒と黄色のリバーシブルがかわいいです。

背中のクマのビッグプリントや袖、首元のロゴの刺繍やワッペンがポイントになっています。



カラー···イエロー

柄・デザイン···プリント（ロゴなど）

ジップ・ボタン···ジップアップ

フード···フードなし

季節感···秋、冬



#ダウンジャケット肉厚 #ビッグプリント #バックプリント #ビッグロゴ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ベアー カラー: ブラック系/ブラウン系/オレンジ系

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ベアー リバーシブルダウンジャケット