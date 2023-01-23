『美品 Harris Tweed コート 100% ピュアウール ネイビー【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 03時 55分に出品され03月30日 03時 55分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在434件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|商品のサイズ:
|M
|ブランド:
|ビームスプラス
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終了
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