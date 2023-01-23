『美品 Harris Tweed コート 100% ピュアウール ネイビー【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 03時 55分に出品され03月30日 03時 55分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在434件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高品質な素材】

Harris Tweedのコートは、100%ピュアウールで作られており、優れた保温性と耐久性を提供します。



【スタイリッシュなデザイン】

シンプルで洗練されたネイビーカラーのデザインは、様々なスタイルに合わせやすく、カジュアルからフォーマルまで幅広く活躍します。



【快適な着心地】

軽量でありながら暖かく、長時間の着用でも快適です。寒い季節に最適な一着です。



- ブランド: Harris Tweed

- 素材: 100% ピュアニュウウール

- 色: ネイビー

- デザイン: コート

- スタイル: ロングコート



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ビームスプラス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 美品 Harris

Tweed

コート

100%

ピュアウール

ネイビー