『新品 COACH コーチ キーケース ブラック【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月25日 11時 01分に出品され04月25日 11時 01分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在708件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ※海外のアウトレットで仕入れた正規品です。



⭐︎管理番号: CO-315



⭐︎全商品送料無料！

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⭐︎商品説明

コーチのキーケースです。



⭐︎型番

73992 QB/BK



⭐︎状態

新品未使用



⭐︎サイズ

H7.5cm x W11.5cm x D2cm



⭐︎カラー

ブラック



⭐︎発送方法

ゆうパケットプラス



注意事項

⭐︎発送方法は匿名配送になります。

⭐︎郵便局からの発送になりますので、土日祝の発送は出来かねます。

⭐︎自宅保管になります。神経質な方は購入をお控えください。

⭐︎空気清浄機完備の部屋で保管しておりまして、ペットの飼育もしておりません。

⭐︎寸法は平置きで計測致しております。計測の仕方によっては異なる場合がございます。

⭐︎光の加減などにより画像と実物の色に多少の違いがある場合がございます。

⭐︎その他注意点プロフィールに記載しておりますのでそちらもご確認をお願いします。



#みーちゃ #新品未使用 #COACH #コーチ #キーケース 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: コーチ

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小物 タグ 新品 COACH

コーチ キーケース ブラック