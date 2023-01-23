『[special] dead stock Oakley down jacket【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 09時 28分に出品され03月20日 09時 28分に終了予定です。即決価格は43,875円に設定されています。現在259件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ◼️商品名◼️



90s 00s oakley Hydro Fuel 4ダウンジャケット センターロゴ ワンポイント ギミック archive マウンテンパーカー Y2K







オークリーの名作hydro fuel 4です

カーキは球数が少ない上デッドストックという最高なコンディションです。

00sらしい隠しポケットがとにかくいっぱいついています。



デッドストックはなかなか出品されないと思うので超希少かと思います

正真正銘の新品未使用



2006年









着丈：74cm

身幅：59cm





素材(詰め物)···ダウン

I’m

素材(詰め物)···ポリエステル(中綿)



希望金額コメント下さい！！！！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: オークリー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ [special]

dead

stock

Oakley

down

jacket