『極美品 MONCLER モンクレール ダウン ショートコート サイズ 0 黒【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月08日 09時 03分に出品され05月08日 09時 03分に終了予定です。即決価格は103,400円に設定されています。現在937件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 モンクレール のダウンコートです。

お上品なラインなので、着る場所を選びません。

ジッパーで取り外しダウンのマフラーとしても、お使いできます。



数年前にフランスで購入のお品です(正確な購入時期は失念しております)。1度着用のみの美品です。以上ご理解頂ける方に。



高額なお品ですので、すり替え防止のため返品は受け付けておりません。ご理解頂ける方のみよろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S ブランド: モンクレール

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 極美品 MONCLER

モンクレール

ダウン ショートコート サイズ 0

黒