『カナダグースユナイテッドアローズ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月18日 13時 53分に出品され03月18日 13時 53分に終了予定です。即決価格は27,600円に設定されています。現在688件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ユナイテッドアローズで購入

2022年、余り着用することなく10回程度。

複数ダウンがあり、綺麗なうちにお譲りします。

宜しくお願い申し上げます。



カラー···ブラック

性別タイプWOMEN

素材表生地；ポリエステル85% 綿15% 裏生地；ナイロン100% リブ部分；アクリル98% ポリエステル2% 中わた；ダウン80% フェザー20% ファー部分；毛皮(コヨーテ)

問合せ番号68108791

サイズ詳細

サイズ

SMALL

身幅肩幅着丈そで丈重量(g)

48.436.279.864.21240 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S ブランド: カナダグース

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ カナダグースユナイテッドアローズ