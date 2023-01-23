『COACH コーチ ミニ スキニー ID ケース・シグネチャー ジャカード【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 18時 26分に出品され04月18日 18時 26分に終了予定です。即決価格は9,359円に設定されています。現在600件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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#Riko♡shopのブランド



HH-CO-332



☘️ 商品説明 ☘️



コーチのパスケース・コインケースです。



・ブランドの上質な革によるパスケース（カードケース）

・シグネチャー ジャカード、リファインド カーフ レザー

・カードスロット x 2

・IDウィンドウ

・ジップ トップ開閉、裏地付き

・キーリング

・トリム部分を除き、環境に優しいコットンとリサイクル ポリエステルの混紡によるシグネチャー ジャカードを使用



◆ 状態 ◆



・新品、未開封、未使用品です。

・清潔かつ整頓された環境で保管しています。





◆ 表記サイズ ◆



縦8cm

横11cm

マチ1.5cm



《カラー》

シルバー/フェイデッド ブラッシュ



《型番》

CT994 SVS9W





◆発送方法◆





◎全商品送料無料！！

匿名配送！！郵便局発送！

日曜日〜木曜日→18:00締、翌23:59までの発送

金曜日〜土曜日→全て翌月曜日に発送





☘️ 注意事項 ☘️



・発送は匿名配送になります。

・郵便局からの発送になりますので、土日祝の発送は出来かねます。

・自宅保管になります。神経質な方は購入をお控えください。

・空気清浄機完備の部屋で保管しておりまして、ペットの飼育もしておりません。

・海外製品のため、小さな糸のほつれなどがある場合がございますが、ご了承ください。

・寸法は平置きで計測致しております。計測の仕方によっては異なる場合がございます

・光の加減などにより画像と実物の色に多少の違いがある場合がございます。

・こちらの発送ミス以外の返品対応は行なっていませんのであらかじめご了承ください。

・その他注意点プロフィールに記載しておりますのでそちらもご確認をお願いします。



上記にご了承いただける方のみご購入願います。



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ジャカード