『シエラデザインダウンジャケット【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月25日 10時 45分に出品され04月25日 10時 45分に終了予定です。即決価格は22,400円に設定されています。現在332件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 4年ほど前にロフトマン梅田で新品購入したものです。当時6万円ぐらいでした。メイドインUSAで、もう数が少なくなってきているそうです。

サイズはMで、身長170センチで、少しゆったりめに着用できる感じです。



毎シーズン5回ぐらい使用してましたが、まだまだきれいな状態です。

襟元が少し擦れやアタリが出てきています。



着丈76

肩幅50ぐらい

身幅58 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ シエラデザインダウンジャケット