『幻のVAN2016金銀モール、エディションモデル新品未使用の出品です。大変貴重！【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 01時 10分に出品され04月01日 01時 10分に終了予定です。即決価格は154,000円に設定されています。現在405件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 VAN JACKET幻のスタジアムジャンパーとまで言われている2016エディションモデル 大変貴重な逸品でもある新品未使用品の出品です。



左胸に向刺繍デザインライオンのかなり大きめの刺繍エンブレム、貼り付けられ、両袖には、サガラ刺繍の豪華なレタードワッペンが貼り付けられている。

左袖に、V ヴィクトリーの意味もある。VANほ頭文字でもある。V エンブレムをあしらったサガラ刺繍のレタードである。



サガラ刺繍とは、太いアクリルの糸をチェーンステッチ刺繍やモコモコしたパイル状にボリュームを持たせた、高級感があるレタードワッペン刺繍なのです。そして、右袖には定番の丸VANのサガラ刺繍のレタード、これまた豪華で、しかもデカイ！袖口のところに、48番のレタード VAN創業1948の48である。サガラ刺繍の大きめレタードワッペン3種と向獅子Design金銀モールエンブレム縫付されてます。スタジャン本体の袖リブもしっかりしている。袖革の材料もグローブレザー野球のグローブに使われるしっかりしたなめされた牛革である。この辺りはVANの得意中の得意である。



VAN JACKETアワードジャケット、スタジアム、ブレザーエンブレムでもお馴染み銀モール、金モールで丁寧に刺繍されている。とても豪華である。流石プレミアムエディションモデルというだけの事はある。全国で恐らく、37着くらいです。当時、殆どのVANショップに納品されず、店員も現物を見たことがないほどこの貴重な幻とも言われるだけあります。スタジャン2016エディションモデル所有されている方は稀に幸運な人だと思います。



現在、新品袖通していないものがあるならば、30万以上のプレミアムが付くと思います。2〜3年前25万くらいでしたから、僕はもうVANショップは辞めてしまったけれど、ある意味、VANの歴代のスタジャンの中でこれは最後のプレミアムエディションモデルだと言っても過言ではない。お宝間違いないです。今後もこのモデルを超えるものは出てこないだろうからね。あれから…7年 新品未使用の幻のスタジアムジャンパー最終エディションモデル。送料税手数料込み価格です。お値引きはしません。今後値上げする事はあると思います。円安ですからね。価値のわかる方にお譲りします。Lとなります。早い者勝ちです。その他でも出品中ですから売切れご容赦ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: ヴァンヂャケット

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 幻のVAN2016金銀モール、エディションモデル新品未使用の出品です。大変貴重！