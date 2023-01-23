『美品 MONCLER GEMOT ラムレザー キルティング ダウンジャケット【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 06時 44分に出品され03月06日 06時 44分に終了予定です。即決価格は69,900円に設定されています。現在12件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの特徴】

MONCLERは高品質なダウンジャケットで知られ、特にスタイリッシュなデザインが特徴です。キルティングのデザインが洗練された印象を与えます。



【素材と快適性】

レザーを使用しており、耐久性がありながらも軽量です。寒い季節でも快適に着用できる保温性があります。



【機能性】

前面には2つのジッパーポケットがあり、収納力も抜群です。スタンドカラーは風を防ぎ、スタイリッシュな印象を与えます。



- ブランド: MONCLER

- 色: 黒

- デザイン: キルティング

- 素材: 羊革

- ポケット: 前面2つのジッパーポケット

- スタイル: ショート丈

- 襟のスタイル: スタンドカラー



画像10番に載せてます、目立ちませんが後ろ左肩下に若干傷があります。





ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: モンクレール

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