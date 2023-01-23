『エス様専用‼️【新品未使用】TOYOTOMI 石油ストーブ KS-67H ブラック【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 00時 16分に出品され03月26日 00時 16分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在634件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【新品未使用】トヨトミ TOYOTOMI 石油ストーブ KS-67H ブラック



※約5年前に使用しようと思い一度開封しましたが、そのままクローゼットに保管していました❣️

少し汚れていたので上の部分拭きました。

拭いた事が原因ではありませんが、写真４枚目のようにシミ？っぽく見えます‼️

説明書折れあり‼️

ダンボール傷ありますが、貫通はしていません‼️

貼付物はマジックで消して発送します‼️





◆品番 KS-67H

◆color ブラック





以下ネットより引用☆



遠赤外線で、じんわり柔らかく広いお部屋もムラなく暖める対流形石油ストーブ。

最大で24畳のスペースを暖める高火力のストーブ。家族が集まる広い空間や底冷えするガレージなど様々な場面で活躍します。



畳数

木造（戸建）17畳まで（28.0㎡）

コンクリート（集合）24畳まで（39.5㎡）



暖房出力6.66kW



乾電池別売 単2（4本必要）



寸法(置台を含む)高さ×幅×奥行き(mm)：583×482×482



質量(Kg) 11



燃焼継続時間(約・ｈ) 9.7



タンク容量(L) 6.3



上記、自宅保管にご理解のある方のご購入をお願い致します☆

完璧を求める方はご遠慮下さい☆











燃料···灯油



種別···石油ストーブ 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>ストーブ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: トヨトミ