『【美品】Herno Laminar ジャケットL【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月18日 13時 53分に出品され03月18日 13時 53分に終了予定です。即決価格は14,742円に設定されています。現在877件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 HERNO LAMINAR

ヘルノラミナーのダウンジャケットになります。

サイズは50でLですが小さめのLになります。

サイズアウトのため出品します。



着丈:約73

肩幅:約46

身幅:約51

袖丈:約66



毛抜けもなく、状態は良いかと思います。ペットもおりませんしタバコも吸いません。ダウンですので服を痛めないよう、大きめの段ボールに入れて送ります。クリーニング済みをハンガーを付けてお送りします。よろしくお願い申し上げます。



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カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【美品】Herno

Laminar

ジャケットL