『ユナイテッドアローズ ダウンジャケット ネイビー【2024年最新】 』はヤフオクでから04月01日 09時 59分に出品され04月01日 09時 59分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在252件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ユナイテッドアローズのダウンジャケットです。

37000円ほどで購入しました。

使用回数は10回ほどなので綺麗な状態です。

フードは取り外し可能です。



着丈 60

身幅 49

袖丈 61 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ユナイテッドアローズ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ユナイテッドアローズ ダウンジャケット ネイビー