『IENA MANTECO オーバーチェスターコート ブラウン M【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月14日 07時 47分に出品され03月14日 07時 47分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在169件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 A5



IENAの大人気アイテム・ビッグラペルチェスターコートです♪



ぜひこの機会にいかがでしょうか？



✿サイズ(cm)

36（Mサイズ相当）

肩幅：55

身幅：57

袖丈：47

裄丈：76

着丈：106



※素人採寸につき、多少の誤差はご了承ください



✿カラー

ダークブラウン 焦茶



✿素材

ウール 毛 ナイロン ポリエステル



✿付属品

なし



✿状態

2,3回使用程度で目立った傷や汚れはなく、とても綺麗な状態です。まだまだ末長くご着用いただけます♪



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⚠素人の自宅保管、素人検品ですので見落としがある可能性も含めたお値段です。ご了承ください。

⚠タイトル、説明にない撮影小物類は付属しません。

✿発送はコンパクトに梱包し、最安値の方法でお送りします。畳みジワはご容赦くださいm(_ _)m

✿ご不明点があればお気軽にお問い合わせくださいませ。

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他にもレディースアパレル商品を

多数出品しております♡°˖



下記ハッシュタグより覗いてみてください( ⁎ᵕᴗᵕ⁎ )❤

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柄・デザイン···無地

カラー···ブラウン

着丈···ロング

季節感···春,秋,冬 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: イエナ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ IENA

MANTECO

オーバーチェスターコート

ブラウン

M