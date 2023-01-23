『tao トレンチコート ロングコート Mサイズ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 13時 07分に出品され03月12日 13時 07分に終了予定です。即決価格は29,450円に設定されています。現在718件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 オリーブグリーンの色合いが特徴で、どんなコーディネートにも合わせやすいアイテムです。

1度だけ着用してしまっていました。

両サイドにポケットがあり、実用性も兼ね備えています。ダブルブレストのデザインは、風を防ぎ、暖かさを保ちます。

裏地はチェック柄になっています。

長袖で、季節を問わず着用できるため、春や秋に最適です。



着丈 107

袖丈 55

身幅 50

後ろボタンを外すと後ろの身幅は60まで広がります。

忘れていましたが付属品に取り外しのフードがあります。



- 色: オリーブグリーン

- デザイン: ダブルブレスト

- ボタンの色: 黒

- 襟の形状: ラウンドカラー

- ポケット: 両サイドにあり

- 袖の長さ: 長袖



ご覧いただきありがとうございます。



カラー···グリーン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: タオコムデギャルソン

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ tao

トレンチコート

ロングコート

Mサイズ