『深喜毛織 フカキ ミンクファー カシミヤ ウール ロングコート 比翼 11号【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 14時 02分に出品され03月30日 14時 02分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在81件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 日本屈指の毛織メーカー「深喜毛織」社製の

最高級カシミヤウールを使用したロングコートです。



✴︎こちらはエコメルカリ便限定です。

ご購入時の設定で、エコメルカリ便受取許可を必ずオンにしてください。



◉着用1回 極美品

◉20万円以上で購入しました

◉色：ブラック 黒

◉MADE IN JAPAN 日本製



size 11号（L）

裄丈：86cm

身幅：53cm

袖口スリット：6cm

着丈：121cm

多少の誤差はご了承ください。



⚫︎ブランド：TESTA VIERA テスタビエラ

深喜毛織のオリジナルブランドです。



⚫︎創業130年 深喜毛織（株）

FUKAKI KEORI フカキ ケオリ

日本の毛織物メーカーで唯一、世界一のカシミヤ、キャメルの製造業者による極めて厳格な団体であるCCMIへ加盟。



⚫︎カシミヤを70%使用した非常に柔らかく、滑らかな肌触りと軽さが特徴です。



⚫︎首元と袖口のミンクファーはとても柔らかくエレガントです(取り外し不可)。



⚫︎一目で高級品であることが見て取れます。



⚫︎スタイリッシュな比翼ボタンになっていて、裏地はペイズリーの総柄となっています。

深喜毛織 フカキケオリ ふかきけおり

TESTA VIERA テスタビエラ

最高級 カシミヤ ウール ロングコート

ミンクファー 日本製

裏地 ペイズリー 黒 11 スーパーロング



個人中古出品、自宅保管にご理解を頂ける方のみご購入ください。



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こちらの商品は圧縮梱包となります。

梱包時のたたみジワにご理解をお願いします。



ご購入前にプロフィールを必ずご覧ください。即購入OKです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 深喜毛織

フカキ ミンクファー カシミヤ ウール ロングコート

比翼 11号