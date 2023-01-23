『【新品】MilaOwen❄️ヘリンボーン柄ストラップダブルコート silent衣装【2024年最新】 』はヤフオクでから03月15日 04時 29分に出品され03月15日 04時 29分に終了予定です。即決価格は12,275円に設定されています。現在762件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【新品未使用タグ付き】

MilaOwen★ヘリンボーン柄ストラップダブルコート

(ドラマsilent❄️最終回で夏帆さんが着用されていた

印象深いコートです❇︎)

サイズ 0

価格 36,300円



オンラインで購入したものがダブってしまい

新品を出品しようと思います

(サイズ0は入手困難な希少品でした)

✅写真4-6枚目が出品物、その他参考

画像転載使用は通報ブロック



❄️公式オンラインにて購入し新品未使用品、カバーをかけてクローゼット保管していましたが

素人保管等ご理解くださる方のご購入をよろしくお願いいたします。

⚠︎発送の際はハンガーを外しての発送の可能性もあります。

ご了承ください。



✅ご質問等ございましたらご購入前にご連絡ください

✅ゆうゆうらくらく変更可能性ありいずれも匿名発送

⚠️指定がある場合はご購入前にコメントでお知らせください



❤️エコ配可能の方は、エコメルカリ便にご協力どうぞよろしくお願いいたします！

✅お手数ですがプロフのご一読とご了承をお願いいたしますm(__)m

出品内容にご理解ご納得の上ご購入くださいますようお願いいたします✨



⭐️ご検討どうぞよろしくお願いいたします⭐️



★説明

【チンストラップデザインとヘリンボーンでトラッドな雰囲気が加速するストラップダブルコート】

⚫︎チンストラップデザインがトラッドなラグランスリーブリバーダブルコート

ヘリンボーン生地を2枚貼り合わせた贅沢な総裏仕様ですが、重くなりすぎないよう仕上げ毎日の着心地にもこだわりました。メンズライクな雰囲気と程良いワイド感が特徴で、ボタンやベルトなどのディティールをなくしすっきりと仕上げることで、生地や仕立ての良さを際立たせました。

チンストラップを外せばスタンドカラーにも変化し、気分に合わせた着こなしが楽しめるのもポイント

表情豊かなヘリンボーンを2枚貼り合わせダブルフェイスでつくり上げました✨



MilaOwen ミラオーウェン

世界に発言するネクストベーシック ジャストセレブカジュアルを想わせる

本当のトータルファッションを楽しむ女性たちに贈る洗練された次世代のベーシックブランド★



カラー···グレー

ジャケット アウター ロングコート

ウール

休日コーデ 冬コーデ 大人カジュアル きれいめカジュアル

お出かけ おしゃれ 上品 アウター 秋冬 シンプル 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: ミラオーウェン

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【新品】MilaOwen❄️ヘリンボーン柄ストラップダブルコート

silent衣装