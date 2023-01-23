『スカーフ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 13時 24分に出品され03月28日 13時 24分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在930件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 色／ オレンジ、黒、白の水玉



素材／ シルク100%



フランス製



トレンチコートと合わせますと 更にフレンチ漂う装いになります！



トレンチコートに合わせて 一度 使いました。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ミッシェルクラン カラー: ブラック系

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ スカーフ