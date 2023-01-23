『イタリー製コート 新品未使用【お歳暮】』はヤフオクでから03月31日 23時 34分に出品され03月31日 23時 34分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在293件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 イタリー製ウールアルパカコートです。大きなボタンのインパクトあり。裾はフリジつき。生地は、カシミヤのように柔らかで軽いとても上質なものです。

44サイズですが、腰が絞ってあるので11号大き目くらいでしょうか？お袖も長めなので、背の高い方にもオススメです。

定価は5万円位でしたが、サイズが合わず着ていません、

おすすめです。ボタンのインパクトが強すぎるようでしたらボタンを取ってしまってスタンドカラーとしても着用可能です。





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ハーフコート 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: フーズフー

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ イタリー製コート

新品未使用