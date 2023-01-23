『バーバリー トレンチコート ベージュ【お歳暮】』はヤフオクでから03月11日 00時 33分に出品され03月11日 00時 33分に終了予定です。即決価格は11,750円に設定されています。現在668件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂き、ありがとうございます。



こちら、高島屋で１０万円ほどで購入しました。

一度着用した後、自宅にて保管しております。



38号サイズで、お色はベージュになります。



※クリーニング済みです



内側にベストがついており、

取り外し可能なので便利です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: バーバリーブルーレーベル カラー: グレイ系

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ バーバリー トレンチコート

ベージュ